A Câmara de Vereadores de Rolim de Moura recebeu, na manhã desta segunda-feira, 20, um novo pedido de impeachment do prefeito Luiz Ademir Schoch, o popular Luizão.

De acordo com informações, trata-se de denúncia por improbidade administrativa por crime de responsabilidade, elencada.

O pedido foi feito pelo vereador Renato Morari, que é delegado de polícia, que requer a decretação da perda de seu cargo, através de Impeachment, bem como a inabilitação eleitoral pelo prazo de 08 anos.

O prefeito Luizão do Trento, como é conhecido, já foi afastado do cargo no início do ano. Ele responde a processo por ilegalidade eleitoral, mas conseguiu voltar ao exercício da função através de uma liminar.

A Câmara de Vereadores de Rolim de Moura tem sido bastante crítica no que diz respeito às ações da administração municipal. O relacionamento do prefeito Luizão com a maioria dos parlamentares não é dos melhores. Por conta disso, Luizão vem tendo dificuldade em administrar o município localizado na Zona da Mata Rondoniense.