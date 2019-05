O roubo foi registrado pela Polícia Militar (PM), na madrugada de domingo, 19, na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), de Vilhena.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), uma guarnição da PM foi solicitada para entrar em contato com um casal de idosos, na Avenida 1503, no bairro Cristo Rei, onde teria acontecido um assalto.

As vítimas contaram que por volta das 02h00, um homem de pele morena, usando uma camisa amarrada no rosto, com escoriações no braço esquerdo, invadiu sua residência e em posse de uma barra de ferro, anunciou o assalto.

Na ação, o bandido pegou a chave de uma caminhonete Toyota Bandeirantes e ao tentar tirar da garagem, acabou batendo no portão. Com isso, o ladrão desistiu de levar o veículo, mas fugiu com os aparelhos celulares das vítimas. A PM fez buscas, mas não localizou nenhum suspeito.