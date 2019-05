Na manhã do último sábado 18, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) em parceria com a prefeitura de Colorado do Oeste realizou um pit stop em alusão ao “Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”.

A ação teve como objetivo sensibilizar e prevenir a população sobre este tipo de violência. A caminhada iniciou na Rua Marechal Rondon, passando pelas principais vias da cidade e sendo finalizada na Avenida Rio Negro.

O pit stop intitulado como “Faça Bonito” contou com a participação dos agentes da Guarda Mirim comandados pelo Sargento Anderson, além dos alunos da Escola Manuel Bandeira.

>>>>>>>>>>> Clique na imagem para ampliar >>>>>>>>>>