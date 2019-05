A Secretaria de Gestão de Desempenho de Pessoal do Governo Federal, juntamente com a Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas reuniu servidores do ex-território, em exercício, transpostos para os quadros da União para divulgar oportunidades de aproveitamento na administração pública.

O encontro aconteceu na sexta-feira 17, no teatro Guaporé em Porto Velho e contou com a participação do secretário de Gestão de Desempenho de Pessoal Wagner Lenhart, deputados federais Coronel Chrisostomo, Mauro Nazif e representantes de entidades.

“O objetivo é divulgar aos servidores oportunidades na administração pública federal visando o aproveitamento nos termos da lei e prestar um melhor serviço para Rondônia”, afirmou Wagner Lenhart.

Sabendo da importância do encontro para o Estado de Rondônia, Coronel Chrisostomo acompanhou a reunião e ressaltou o compromisso em apoiar os servidores.

“Esse povo merece respeito. São pessoas dignas, compromissadas com o trabalho que desenvolvem. Vejo um grande empenho do secretário e nós todos da bancada federal estamos juntos nessa luta para que os servidores possam receber o reconhecimento da União”, destacou o deputado.

Wagner Lenhart ainda ressaltou e agradeceu o apoio do deputado Chrisostomo na defesa da pauta em Brasília. “Coronel Chrisostomo tem sido um grande defensor da pauta dos transpostos. É muito importante contar com o deputado em Brasília”, finalizou.