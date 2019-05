Durante dois dias o deputado estadual Ezequiel Neiva (PTB) manteve reunião com lideranças de diversas associações e comunidades rurais de Machadinho do Oeste. Na ocasião o parlamentar debateu com os produtores as necessidades de cada localidade.

O objetivo do deputado foi o de buscar ações que possam fortalecer o desenvolvimento das comunidades rurais. As reuniões ocorreram na MA-15, MA-16, MA-35 com MP-133, Linha LJ-17 na Gleba 4, e nos distritos Estrela Azul e 5º BEC, onde em todos os locais os produtores reclamaram das condições das estradas.

Neiva destacou a importância de fomentar ações que possam contribuir com o desenvolvimento do setor rural. “O homem do campo é trabalhador nato. Do setor público ele precisa basicamente de condições para escoar a produção. O restante é com ele”, evidenciou o deputado ao exemplificar que a maioria das solicitações foi para a recuperação das estradas e substituição de pontes velhas de madeira.

Além de pedidos pela manutenção das estradas, o parlamentar recebeu solicitações para construções de poços artesianos; apoio à área da saúde com compra de medicamentos; aquisição de agroindústrias e para a compra de máquinas e implementos agropecuários. Aos distritos foram solicitadas torres de telefonia móvel e asfaltamento urbano.

Parte das demandas recebidas o deputado Neiva tratou com o prefeito de Machadinho, Leomar Patrício. O prefeito também apresentou uma série de solicitações ao deputado e informou que a secretaria de obras iniciou a manutenção das estradas municipais.

“Vamos analisar as solicitações. De imediato, disponibilizaremos emenda para a compra de bueiros armcos (tubos metálicos) para substituir pontes velhas de madeira no setor rural”, frisou o deputado Neiva ao explicar que buscará junto ao governo de Rondônia a solução para outros problemas.

PRODUTORES RURAIS

Representantes da Associações Amigos do Campo e do Estrela Nova (Apaen), da MP-113 (PA Machadinho), Valdeci Assis Pereira e Monclara de Souza Faria agradeceram o empenho do deputado Neiva na busca por soluções dos problemas da comunidade rural de Machadinho.

O ex-vereador Abrão Vieira de Amorim, da MA-16, destacou a importância do parlamentar estar junto aos produtores. Já João Ferreira da Silva da Associação dos Pequenos Produtores Rurais Rio Belém (Aprurb), da Linha C-10, disse que o setor rural está sendo representado, junto com as comunidades do Rio Patury, na Linha C-9 (Assentamento Amigos do Campo) e Associação dos Produtores Agrícolas Estrela Nova (Apaen).