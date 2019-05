No último sábado 18, o Encontro de Casais com Cristo (ECC) da Paróquia Nossa Senhora Aparecida realizou a 7ª edição de sua tradicional “Noite do Macarrão” na praça de alimentação do Parque de Exposição de Colorado.

Na ocasião, estiveram presentes mais 800 pessoas. O encontro foi organizado por meio de doações e contribuições dos casais participantes, com serviços, confecção do macarrão e ornamentação.

Durante a confraternização houve sorteio de vários brindes para os participantes. Confira as fotos do evento.

>>>>>>>>> Clique na imagem para ampliar >>>>>>>>>>