O avião que transportava políticos, empresários e autoridades da Bolívia para o Rondônia Rural Show passou por pane no sistema durante o voo, na tarde de segunda-feira, 20, próximo à Guajará- Mirim (RO).

Mais de 30 pessoas estavam no voo, que saiu de Cidade de Trinidad, capital de Beni com destino a cidade de Ji-Paraná (RO) para participarem da Rondônia Rural Show 2019.

De acordo com relatos, alguns passageiros sofreram ferimentos leves e outros chegaram a passar mal devido ao susto. Com a falha no sistema, o avião acabou retornando a Trinidad, com previsão de nova saída para esta terça-feira (21).

A comitiva, que estava no voo, era composta por dois senadores do Estado Plurinacional da Bolívia, 11 deputados do Departamento do Beni/Bolívia, sete vereadores da cidade fronteiriça Guayaramerín e 10 empresários / fazendeiros da cidade de Trindad, capital do Beni.