A segurança dos pedestres e a conscientização dos motoristas colaboram para o sucesso da implantação de centenas de faixas de pedestres em Vilhena.

Responsável pela pintura desta demarcação, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (Semtran) já pintou mais de 200 delas na cidade desde julho.

Trabalhando diariamente na pintura das faixas, os servidores da Semtran dão prioridade sempre às avenidas e ruas com maior fluxo de veículos e transeuntes, além de atenderem pedidos da população, vereadores e dos dispositivos legais.

“Em um dia de sol conseguimos pintar duas faixas de pedestres. Neste ritmo, já conseguimos contemplar todas as escolas municipais e estaduais, bem como as unidades de saúde. Todas estas também recebem demarcação para estacionamento de ônibus”, revela Roccio Candido, secretário-adjunto da Semtran.

Feitas com tinta de demarcação viária, a mesma utilizada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). De secagem rápida, a tinta permite que a equipe libere a via em apenas 45 minutos a 1 hora depois da conclusão do trabalho.

“O trabalho é importante para valorizar o pedestre nas ruas e avenidas, além de controlar a velocidade dos veículos. O turno deles, muitas vezes, chega a ser de 8 a 10 horas direto, conforme o sol permite, e inclui trabalhos noturnos também, nas vias mais movimentadas. Acompanho o serviço de perto e posso garantir que a equipe é dedicada e faz um ótimo trabalho”, explica o prefeito Eduardo Japonês.

Aproveitando todas as brechas de sol para realizar as pinturas, a Semtran tem a prerrogativa de fechar ruas para realizar os trabalhos, sendo, inclusive, a responsável por emitir autorização para bloqueio de vias para blitzes das autoridades policiais.

Durante o trabalho a equipe de pintores aproveita para revitalizar sempre também a tinta que sinaliza as rampas de acessibilidade, as LRVs (Linhas de Redução de Velocidade) e as guias amarelas no meio-fio.

MAIO AMARELO

Neste mês, a Semtran trabalha na conscientização de motoristas através do movimento Maio Amarelo, que envolve todos os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito na cidade. Durante a manhã desta terça-feira, houve palestra no auditório da Ciretran ministrada pelo Sest/Senat.