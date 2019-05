A Unirlândia é um projeto dos acadêmicos da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), em Vilhena. O evento é organizado pelos alunos do curso administração em conjunto com empreendedores vilhenenses, programado para ocorrer entre os dias 07 e 08 de junho.

As atividades realizadas contarão com a parceria dos acadêmicos de jornalismo e pedagogia da instituição, além da terceira turma de arquitetura e urbanismo do Instituto Federal de Rondônia(IFRO).

A ideia do evento é aproximar a comunidade da universidade, promovendo dois dias de atividades na praça em frente ao campus com apresentação dos projetos desenvolvidos pelos alunos da instituição acadêmica.

A Unirlândia faz parte do projeto “Administração em Ação: Empreender, Brincar e Comer”, que busca o desenvolvimento de negócios inovadores com maior qualidade junto a empreendedores individuais que possuem pouco acesso às formas mais tecnológicas de apresentar seus produtos.

Além da feira de empreendedorismo, o evento contará com venda de alimentos, bebidas e produtos artesanais.

De acordo com o professor e responsável pelo projeto, Ronie Peterson, a Unirlândia é uma festa voltada para todos os vilhenenses, especialmente as crianças, pois conta com um parque ao ar livre, oficinas de pipas e muitas outras atividades lúdicas.

O professor destaca que a ideia é criar um local acolhedor, revitalizando a praça em frente à instituição para que as pessoas se aproximem mais da comunidade acadêmica.

Durante o desenvolvimento do projeto, os alunos acompanharam pequenos empreendedores, e juntos trabalharam melhorias para os processos e produtos oferecidos por eles, que estarão à venda no evento, como comidas e bebidas.

Haverá também palestras nas escolas de Vilhena com o intuito de levar o conhecimento sobre a educação financeira para os jovens empreendedores.