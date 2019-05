A Gerência de Provimento, Avaliação e Saúde Ocupacional (Gpaso), através da Superintendência de Gestão de Pessoas (Segep), publicou edital para a contratação, através de seleção simplificada, de 195 Técnicos Educacionais/Nível II, sendo 133 Cuidadores e 62 Intérpretes de Libras, para atender as escolas da Rede Pública Estadual.

As inscrições para o concurso são gratuitas e serão realizadas exclusivamente via internet, na página de inscrição do processo seletivo (CLIQUE AQUI), iniciaram nesta segunda-feira (20) e se estendem até o dia 29 de maio. As provas, de cunho classificatório e eliminatório, serão realizadas no dia 16 de junho, com a previsão da divulgação do resultado final no dia 28 de junho. A prova de títulos é de caráter eliminatório para o cargo de Intérprete de Libras.

CLIQUE AQUI E CONFIRA O EDITAL

O candidato deverá, no ato da inscrição, definir a opção de vaga/localidade e deverá informar se possui necessidades especiais para a realização do certame. A prova objetiva terá duração de 3h30 composta de 25 questões de Língua Portuguesa e 15 de Matemática. Para o cargo de Intérprete de Libras haverá prova oral e de competência em interpretação, com caráter eliminatório.

Os aprovados terão carga horária de 40h semanais e vencimentos de R$ 1.270,06 acrescidos de gratificações e auxílio transporte (onde existir transporte coletivo).

Segundo a gerente da Gpaso, Benilce Matos da Silva, os concursados terão contratação imediata para atender as necessidades das escolas públicas estaduais onde há alunos surdos. “Também temos contratos vencendo em agosto e estes aprovados ocuparão estas vagas” garantiu Benilce.

Os contratos terão duração de um ano podendo ser prorrogados por igual período, uma única vez.

Dentre os Conselhos Regionais de Educação (CRE), o maior número de vagas é para Porto Velho (43), Rolim de Moura (19), Ji-Paraná (14) e Cacoal (7).