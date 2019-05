Em entrevista o secretário de Estado da Agricultura, Evandro Padovani, confirmou a presença de 520 estandes, barracas e tendas montados no Parque de Exposição Vandeci Rack em Ji-Paraná para atender expositores de bovinos, implementos agrícolas, agroindústrias, artesanatos, pequenos animais como ovinos, suínos e empresas distribuidoras de produtos agropecuários.

Ele afirmou também que, ao setor produtivo primário, não faltará recursos para investimentos em custeio e melhoria nas propriedades rurais.

Na realidade, instituições financeiras parceiras da 8ª Rondônia Rural Show e do governo do Estado, como Banco do Brasil, Banco da Amazônia, Bradesco e cooperativas de créditos estão instaladas e preparadas para atender e firmar contratos com os produtores rurais e empresários ligados ao pequeno, médio e grande produtor rural, conforme frisa o superintendente do Banco da Amazônia, Wilson Evaristo. Na mesma linha de raciocínio, o superintendente do Banco do Brasil, Gustavo Arruda, confirma que por parte desta instituição não faltará recursos para o agronegócio.

O entusiasmo é geral entre empresários e organizadores desta feira que vem movimentando Rondônia, sendo que, a partir de amanhã quarta-feira 22 até sábado 25, o governador Marcos Rocha e sua equipe estarão despachando e administrando o Estado direto da região central.

Na opinião de Robson Rizzon, gerente da Central Agrícola de Vilhena, que entre outras atividades se destaca na pesquisa de novos clones para o desenvolvimento na produção de café. “Isso é bom, pois aproxima o governo do setor produtivo”.

Se do Paraná estão chegando os suínos de alta linhagem, Landrace e Duroc que serão expostos na 8ª Rondônia Rural Show, os ovinos Dorper e Texel rondoniense já estão a postos, enquanto que do Acre já chegaram os bovinos de corte da raça Senepol, embelezando o parque de exposição com Nelores e Tabapuã desenvolvidos em Rondônia.

Na prática, não está faltando mais nada para o sucesso deste evento, uma vez que empresários e representantes diplomáticos convidados pelo governo de Rondônia estão aportando em Ji-Paraná para abrilhantar a maior feira de negócios da região Norte.

Ali, o produtor rural é tratado com respeito, conforme reconhece o secretário de Agricultura Evandro Padovani, é ele que produz no campo gerando desenvolvimento econômico nos centros urbanos, garantindo o equilíbrio da economia regional.