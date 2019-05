Após investigação, foi apurado que os nacionais, Hercules Deyvid Oliveira de Lima, de 24 anos e Odair José da Silva, vulgo “Neguinho do BNH, de 32 anos, supostamente foram os autores do crime de roubo ocorrido no dia 16 de maio 2019, por volta das 12h, na Avenida Integração Nacional em um estabelecimento comercial, os quais mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram três aparelhos celulares, aproximadamente R$ 200,00 em espécie e uma bicicleta.

Apurou-se ainda que os investigados, em tese, também foram os autores dos crimes de roubo e latrocínio tentado ocorridos no dia 18 de maio 2019, por volta das 18h:45, na Rua Jordânia em outro estabelecimento comercial desta cidade.

Segundo apurado, os suspeitos também mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram uma corrente de ouro com pingente, uma aliança e porta aliança de ouro e aproximadamente R$ 2 mil em dinheiro das vítimas, chegando ainda um dos agentes em razão de uma das vítimas ter reagido à ação criminosa, tentar disparar contra esta, só não logrando êxito, em razão do mecanismo de disparo da arma ter falhado.

Após representação policial, foi decretada pelo Poder Judiciário a prisão preventiva dos suspeitos.

A Polícia Civil de Cerejeiras pede apoio da população com informações sobre o paradeiro dos suspeitos através do telefone 69 3342-2436 ou 69 98435-2906 (Whats App), podendo tais informações serem repassadas de forma anônima sendo mantido o sigilo absoluto da fonte.

Orientamos ainda que em caso similares, não haja qualquer reação à ação criminosa por parte da população, em relevo no caso de assaltos a mão armada, haja vista que a vida é mais importante que o patrimônio.