Antônio Felipe dos Santos, completou no último dia 13, 101 anos. Antônio é natural de São Sebastião do Maranhão, Estado de Minas Gerais. Ele comemorou com alegria junto a família mais um ano de vida com muita disposição.

O pioneiro coloradense festejou o centésimo primeiro aniversário com muita saúde e lucidez em companhia da família, netos, bisnetos e amigos.

Atualmente o Antônio mora com seu filho mais novo, Avelino Aparecido, de 48 anos, e com a nora Silvana Rodrigues, de 46.

