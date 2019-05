Às 22h de segunda-feira, 20, uma caminhonete Fiat Strada estava parada em frente a um restaurante situado no km 87 da BR-364, em Vilhena/RO, quando foi abordado por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Em meio à fiscalização, os agentes verificaram que o carro, que era ocupado por quatro homens. Ao puxar no sistema os PRFs constataram que se tratava de veículo com registro de roubo no dia 21 de novembro de 2018, na cidade de Várzea Grande/MT. Além disso, em revista no automóvel, foi encontrado pelos policiais um simulacro de arma de fogo.

Diante do cometimento do delito de receptação, previsto no artigo 180 do Código Penal, os quatro suspeitos, foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia da Polícia Civil, para onde também foi levado o automóvel, para posterior restituição ao seu proprietário.