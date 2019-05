Considerada a maior feira de agronegócio da região Norte, a 8ª Rondônia Rural Show – Internacional – inicia com a expectativa de movimentar cerca de R$ 700 milhões em negócios durante todo o evento que se estenderá até sábado, dia 25.

A RRShow tem se firmado na divulgação e referência em tecnologia para o crescimento do segmento, atraído expositores e investidores de várias localidades do Estado, do país e, agora do mundo, conforme destacou o governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha, durante a cerimônia de abertura realizada na manhã de quarta-feira, 22, em coletiva de imprensa, com a presença de várias autoridades civis e militares, bem como Chefes de Estados.

Durante a cerimônia de abertura da RRShow, o governador e demais autoridades participaram do lançamento do selo personalizado alusivo à 8ª Rondônia Rural Show – Internacional – trazendo a expressão “Para quem pensa grande as oportunidades são maiores”. O selo também eleva destaque para a 2ª Rondoleite, que acontece simultaneamente com objetivo de fomentar divulgar e alavancar a cadeia produtiva leiteira.

O governador Marcos Rocha destacou a importância de outros países e Estados voltarem os olhares para a Rondônia Rural Show e, consequentemente, garantindo um crescimento da economia do Estado e, segundo argumentado pelo governador, “nada mais importante que uma Feira dessa grandeza que coloca Rondônia como referência. O importante é crescermos juntos com o objetivo de desenvolver nossa região”, disse Marcos Rocha, lembrando que governadores do Norte fizeram uma conferência recentemente para que todos estejam no mesmo pensamento, ou seja, no desenvolvimento econômico.

Marcos Rocha deixou claro o otimismo quanto às expectativas consideradas boas. “Acreditamos em superarmos a marca registrada no ano passado, tanto de visitantes quanto de negócios firmados”, sintetizou o governador.

Realizada anualmente no município de Ji-Paraná, cidade no centro do Estado, a Rondônia Rural Show vem galgando maiores volumes de negócios desde a sua primeira edição. Para se ter uma ideia, as sete edições anteriores somaram mais de R$ 3,3 bilhões aproximados em negócios, aplicados no setor agropecuário do Estado. No ano passado, registrou-se mais de R$ 533 milhões de negócios e, para este ano, conforme expectativa do próprio secretário da Seagri, Evandro Padovani, é chegar a R$ 700 milhões.

O governador Marcos Rocha reforçou que a Rondônia Rural Show é um exemplo de que o setor produtivo do Estado está em expansão. Durante a coletiva de imprensa, o governador resumiu acerca da estrutura deste ano apresentado pela RRShow.

A Rondônia Rural Show também atraiu o vizinho estado do Acre. Convidado pessoalmente pelo governador Marcos Rocha, o governador do Acre, Gladson Cameli, trouxe ao Estado uma comitiva para conhecer o evento. “Aqui a RRShow serve de exemplo para todos nós. Brevemente estaremos realizando a Espoacre e já antecipo o convite ao governador Marcos Rocha para que, inclusive, será será homenageado no Acre pela nossa Polícia Militar”, disse o chefe do Executivo do Acre e de imediato recebeu o positivo de Marcos Rocha que estendeu o convite ao vice-governador José Jodan e ao secretário Padovani.

Ainda na abertura da Rondônia Rural Show, o governador participou da assinatura de contrato com a Embrapa que visa novas cultivares de café. No encerramento da solenidade de abertura, foram destacados os estantes que estão à disposição e que trazem evolução tecnológica e oportunidades de negócios voltadas para o setor agropecuário.

No evento que se estenderá até sábado, são apresentadas vitrines de tecnologia com sustentabilidade, indicação de novas cultivares, piscicultura, pecuária, espaço para linhas de crédito, bem como exposição de máquinas e implementos agrícolas, caminhões, produtos agropecuários, artesanato, agroindústria familiar e intercâmbio tecnológico, com trocas de experiências e inovações de pesquisas.