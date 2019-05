“Manter um contato permanente com os empreendedores das diferentes áreas empresariais contribui para fortalecer nossa atuação na Assembleia Legislativa em defesa da geração de emprego e renda”, defendeu o deputado Cirone Deiró, na manhã desta quarta-feira, 22, durante visita aos empresários de diferentes áreas de atividade comercial no município de Cacoal.

Antes de se eleger vice-prefeito de Cacoal e deputado estadual, Cirone atuou por muitos anos na atividade de autopeças e conhece de perto as adversidades que os empresários enfrentam para se manterem na atividade.

Durante as visitas, o parlamentar ouviu os empresários e falou um pouco do seu trabalho junto ao governo do Estado que a Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) e a superintendia estadual de desenvolvimento econômico e infraestrutura- SEDI fortaleçam as politicas de incentivo e apoio ao setor produtivo do campo e da cidade.

“A nossa agricultura, as nossas empresas e industrias definem o tamanho da nossa força econômica e nossa capacidade de geração de riqueza em todos os segmentos da sociedade”, afirmou.

INVESTIMENTOS

O desenvolvimento do município de Cacoal também foi pauta dos encontros com os empresários. Cirone fez um breve balanço dos investimentos que a Prefeitura está executando no município.

De acordo com o parlamentar, as obras de macrodrenagem que estão sendo realizadas nos bairros Novo Cacoal, Novo Horizonte e Jardim Clodoaldo vão resolver problemas antigos daquela região.

Segundo o deputado estão sendo investidos recursos de aproximadamente R$ 28 milhões. Deste total, cerca de R$ 13 milhões estão sendo destinados às obras de drenagem e R$ 15 milhões para os serviços de pavimentação e demais serviços.

As obras incluem a construção de galerias de grande porte, canal a céu aberto, meio fio, bueiros tubulares para escoamento das águas pluviais, além de calçadas para os pedestres e plantio de grama.