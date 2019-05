O ex-prefeito de Vilhena, Vitório Abrão, visitou a redação do Extra de Rondônia na manhã desta quarta-feira, 22, para anunciar a criação da Associação de Pais e Amigos Autistas (AMA).

Assuntos desta natureza serão discutidos em assembleia geral marcada para essa sexta-feira, 24, às 19h, no auditório da prefeitura de Vilhena, onde uma diretoria será eleita.

O ex-prefeito disse que é pai de um menino autista, de 24 anos, e, ao longo do tempo, vem procurando recursos e apoio para ajudar crianças autistas que estudam nas escolas públicas do município sem nenhum tipo de tratamento especifico.

Vitório disse que já conversou com titulares das secretarias de educação da gestões anteriores e atual, porém nunca recebeu nenhum tipo suporte ou apoio por parte da repartição pública.

Abrão afirmou que pesquisou e descobriu que Vilhena tem mais 100 crianças e adolescentes autistas; nos outros municípios do Cone Sul são quase 300. Com isso, tomou a iniciativa de criar a AMA, que contou com o apoio de um grupo de mães com crianças autistas. “Comecei a pesquisar e estudar, e depois entrei em contato com Associação Brasileira dos Autistas (ABA), e percebi que o melhor caminho era fundar essa associação”, complementou.

Ele reforçou dizendo que a associação foi registrada como órgão de utilidade pública e apresentada no legislativo municipal, Assembleia Legislativa (ALE) e Câmara Federal, com a finalidade de captar recursos para a construção de uma escola especializada para crianças, adolescentes e jovens autistas.

Vitorio salientou que a intenção é construir a escola é até o final deste ano com recursos do governo estadual e federal. “Estou confiante que escola esteja funcionando no início de 2020 com profissionais específicos para atender nossas crianças e adolescentes. Além disso, equipada com salas de música, arte, pintura, consultórios psicológicos, médicos, e uma piscina de natação. Por isso, convido a participar deste importante encontro”, finalizou.