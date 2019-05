Atendendo as demandas da população, em especial da capital, o deputado Eyder Brasil (PSL) solicitou ao diretor geral do DER, Cel. Meireles à disponibilização de sete carradas de cascalho, visando atender o bairro Nova Esperança. O pedido foi encaminhado e atendido na tarde de terça-feira 21.

A patrolagem e encascalhamento ocorreram primeiramente nas Ruas das Oliveiras e Jarumirim. Logo em seguida, o trabalho será expandido também nas ruas Lábrea, Humaitá, Lírios dos Vales, Delrey, Nunes, Castanheira e Coqueiros.

Os moradores relataram que as ruas estão em situação precária e acionaram o parlamentar. Eyder Brasil agradeceu imensamente à parceria da Semagric e o DER.

“Quero agradecer ao Cel. Meireles, diretor-geral do DER, Diego Souza Auler – Diretor Geral Adjunto do DER, Wandrio César da Silva Santos – Coordenador de Ações Urbanísticas do DER e também à secretário da Semagric, Luiz Cláudio e o adjunto, Francisco Evaldo de Lima. A união destas secretarias faz com que os problemas sejam resolvidos. Ao fim, o sorriso de cada morador é a sensação de dever cumprido”, concluiu o parlamentar.