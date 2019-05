O deputado estadual Ezequiel Neiva (PTB) debateu com o prefeito de Machadinho do Oeste, Leomar Patrício, ações e investimentos que possam beneficiar diversas áreas do município. Um dos principais temas da pauta foi a manutenção das estradas, tanto de responsabilidade do governo de Rondônia quanto as de atribuição da prefeitura. A reunião ocorreu no último sábado 18, no gabinete do prefeito.

Neiva disse ao prefeito que durante dois dias manteve reuniões com associações rurais em vários pontos, e que em todos os locais pode onde passou os produtores reivindicaram apoio pela manutenção das estradas. Um exemplo citado ao prefeito foi sobre as péssimas condições da MA-16.

Patrício explicou ao deputado Neiva que a prefeitura deu início à recuperação das estradas vicinais e que, no caso da MA-16 as máquinas devem chegar ao local ainda nesta semana.

Neiva afirmou ao prefeito Leomar Patrício que já está programado para Machadinho, a liberação de emenda parlamentar para a aquisição de bueiros armcos (tubos metálicos), para a substituição de pontes velhas de madeira.

Com relação às estradas de responsabilidade do governo de Rondônia, Neiva relatou ao prefeito que cobraria ações urgentes do DER. Na segunda-feira 20, o deputado manteve reunião com o diretor do DER, coronel Erasmo Meireles e Sá, solicitando que a residência regional do departamento em Machadinho resolva os problemas das estradas estaduais.

Patrício relatou ao deputado as dificuldades da falta de orçamento da prefeitura para a resolução dos problemas da cidade, e apresentou solicitações ao parlamentar. “Vamos analisar os pedidos. A população de Machadinho pode contar com meu apoio. Sou parceiro do município e quero ajudar ainda mais”, destacou Neiva ao afirmar que buscará resolver algumas das demandas de Machadinho junto ao governo de Rondônia.