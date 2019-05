O fato foi registrado pela Polícia Militar (PM), na noite de terça-feira, 21, na Unidade Integrada de Segurança Púbica (Unisp), de Vilhena.

De acordo com Boletim de Ocorrência (BO), a Central de Operação da Polícia Militar, recebeu informação que numa casa na Avenida liberdade, no centro de Vilhena, havia um homem que estava consumindo drogas, e era foragido da cidade de Comorado-MT.

A informação partiu do irmão do foragido que avisou a polícia, e com autorização do mesmo entraram no imóvel. Porém, não encontraram drogas, mas ao puxar no sistema constatou que contra Salatiano Rodrigo de Campos, de 44 anos, havia mandado de prisão em aberto expedido pela 1ª Vara Criminal e Civil da Comarca de Comodoro.

Diante dos fatos, o detido foi levado para a delegacia, onde passou exame de corpo de delito e foi entregue na Colônia Penal.