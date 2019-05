Os trabalhos de assistência técnica da Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri) ganharam força nos últimos meses e agora rendem frutos na reativação de agroindústrias da cidade, bem como na alavancagem dos negócios das feiras municipais da cidade.

Nesta semana, cerca de 20 agroindústrias de Vilhena, com apoio da secretaria, participam, a partir desta quarta-feira, 22, da oitava maior feira agropecuária do país, a Rondônia Rural Show, em Ji-Paraná.

“É importante dar apoio aos pequenos produtores que formam a base da agricultura no município e no Estado. Estamos acompanhando todos para que aumentem a produtividade e consigam ter mais lucros, seja através do beneficiamento de sua produção em uma agroindústria ou através da implantação de práticas melhores na venda e negociação de seus produtos”, explica o secretário municipal de Agricultura, Elói Maria.

A fim de apoiar na venda e aquisição de tecnologias, a Semagri levou para Ji-Paraná cerca de 20 produtores que já se transformaram em agroindústrias ativas no município. Foram levados produtores de mel, queijo, salame, bolachas, café torrado, doces, linguiça e também artesãos cadastrados na Fundação Cultural de Vilhena, bem como vendedores de cosméticos.

Os treinamentos feitos pela Semagri com os feirantes da cidade também surte bons efeitos na aplicação de boas práticas no local de comercialização e no manuseio dos alimentos. Após feito o recadastramento durante todo o mês de abril, a secretaria realizou diversos treinamentos a fim de garantir que todos tenham o conhecimento necessário para melhorar seus negócios.

A ação foi seguida de pintura das feiras, reorganização dos lotes, distribuição de novas lixeiras e reparos em geral nos espaços destinados aos feirantes. As obras neste sentido alcançarão todos as feiras durante os próximos dias.