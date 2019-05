O professor e jornalista Samuel Costa foi um dos palestrantes na semana pedagógica da Faculdade Fatec com o tema “A docência no ensino superior: Recuperando Sentidos”.

“Tivemos a grata satisfação em receber o palestrante Samuel Costa, abrindo a semana com palestras voltadas a docência no ensino superior. E logo em seguida, tivemos como atração cultural a Banda Zero71, composta pelo acadêmico do curso de administração da Fatec Kaleu Felipe. E para o desfecho do nosso segundo encontro a psicóloga e palestrante Angélica de Souza falou sobre a importância da educação e da psicologia estarem sempre juntas recuperando sentidos na prática docente”, pontuou Adriano Tavares coordenador do evento.

“Agradeço o convite feito pela equipe técnica e multidisciplinar da referida instituição de ensino superior na pessoa do estimado professor Adriano Tavares. É muito gratificante poder compartilhar e ajudar a dar voz a essas questões tão importantes para a qualidade da educação brasileira. Seguimos juntos dialogando, pensando e colocando a educação em pauta”, afirmou Samuel Costa.

O evento ocorreu dos dias 20 a 23 de maio, na sede da Fatec e contou com a presença palestrantes de diversas áreas.