Uma moradora do distrito de Vitória da União, que pertence ao município de Corumbiara, enviou para a redação do Extra de Rondônia, fotos e vídeos, onde mostram as péssimas condições que se encontra a ponte construída em madeira sobre o Rio Meré, na Rodovia do Boi.

De acordo com a moradora, está preocupada, pois naquela ponte, trafegam veículos de todos os tipos, porém, preocupação maior se dá devido aos ônibus escolares que também passam pela via diversas vezes por dia transportando centenas de estudantes.

Na imagem dá para observar claramente o estado precário que se encontra a ponte construída em madeira, com diversos pontos quebrados e podres. A moradora pede socorro as autoridades competentes para que possam tomar providências e assim evitar que tragédia aconteça.

