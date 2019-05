Após a matéria publicada do Extra de Rondônia, o jovem Pablo Alves Miguel, de 28 anos, que mora na cidade de Itaituba no Estado do Pará encontrou o pai e os irmãos que procurava há 25 anos. Leia (AQUI)

O jovem Pablo em contato com redação do Extra, disse que depois da veiculação da reportagem no Site e nas redes sociais, uma mulher, entrou em contato pelo celular da esposa dele e disse que se chamava Elaine Laysla Alves Migue, e era irmã de Pablo.

Pablo contou que conversou com a a irmã pelo telefone, no qual a mesma disse que seu ficou muito feliz em saber que ele está bem. Agora vão se organizar para promover um encontro com todos da família.