O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira, 23, no cruzamento da Avenida Melvin Jones com a Rua Claudia Rosella, no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

De acordo com informações da Polícia Militar, a condutora do veículo Gol, trafegava pela Avenida Melvin Jones, sentido Dedimes Cechinel (Perimetral), quando próximo ao cruzamento com a Rua Rosella, a motorista teria ligado a seta, poucos metros antes de fazer a conversão para entrar a esquerda.

Com isso, o motorista do caminhão caçamba, com placas de Vilhena, que trafegava no mesmo sentido, não teve tempo de frear e acabou atingindo a traseira do Gol.

Uma gestante que estava de passageira no Gol passou mal e foi socorrida por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena.

A Polícia Militar (PM) isolou o local e registrou o boletim de ocorrência.