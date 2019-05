Pablo Alves Miguel, de 28 anos, morador da cidade de Itaituba, no Estado do Pará, entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia, para tentar localizar o pai e os irmãos que não vê há 25 anos.

Segundo Pablo, morava em Corumbiara e quando seus pais se separaram, ele e sua mãe saíram do município e foram morar em outro Estado.

Mesmo deixando na sua cidade natal, o jovem disse que tentou entrar em contato com o pai e os irmãos, porém eles nunca os atendeu.

Pablo disse que o nome do pai é, João José Miguel e os irmãos, Luciano, Edivaldo e Elaine. Segundo ele, ainda acredita que eles moram no município de Corumbiara.

Quem conhecer ou souber do paradeiro deles, entrar em contato com o Extra através do telefone (69) 3322-2407, ou pelo celular (93) 99170-2720 (Cleicivane)