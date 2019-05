A assinatura de convênios com várias prefeituras de Rondônia visando entrega de maquinários adquiridos pelo Fundo de Infraestrutura de Transportes e Habitação (Fitha), administrado pelo Departamento de Estradas de Rodagem, Transportes e Serviços Públicos (DER), marcou o final da tarde de quarta-feira 22, da agenda do governador Marcos Rocha, na abertura da Rondônia Rural Show, que segue até sábado 25, em Ji-Paraná.

O convênio foi assinado com várias prefeituras, a exemplo do Theobroma, Urupá, Vale do Anari, Vale do Paraíso, Vilhena e outras. A assinatura dos convênios foi firmada na presença do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Laerte Gomes, do secretário da Seagri Evandro Padovani, da Associação Rondoniense de Municípios (Arom) Claudiomiro Alves dos Santos, do diretor do DER coronel Erasmo Meireles e Sá e outras autoridades.

O governador aproveitou o momento de encontro que reuniu o deputado federal Lúcio Mosquini (representando a bancada federal), de deputados estaduais e prefeitos para pregar o fortalecimento dos municípios através de união.

“Somente iremos conseguir fazer o nosso Estado se desenvolver com muita união. Precisamos fazer com que cada município se desenvolva e, para isso, é preciso olhar as demandas de cada localidade para que, consequentemente, nossas regiões estejam melhores”, argumentou o governador que ao mesmo tempo voltou a enfatizar a relação próxima com a Assembleia Legislativa e enalteceu todo o trabalho realizado pela Arom que tem se demonstrado extremamente dedicada, fazendo um trabalho em conjunto com o prefeito.

O governador também participou da entrega de maquinários, como tratores, carretas, retroescavadeiras, caminhões caçamba para atender áreas rurais visando incrementar a produção. Todo o maquinário foi oriundo de recursos provenientes da maior emenda da bancada federal em torno de R$ 150 milhões.

Tanto o governador Marcos Rocha quanto o presidente da assembleia e demais autoridades comungam do mesmo pensamento: o fortalecimento de Rondônia. Os equipamentos vão compor pequenas patrulhas mecanizadas para trabalhos de correção de solo, estradas e carreadores, com programações a serem coordenadas pelas prefeituras.

Conforme frisou o secretário Evandro Padovani “temos muito que construir juntos e a união dos poderes é importantíssimo para a evolução do Estado de Rondônia especialmente quando refere-se ao setor produtivo e fica aqui o nosso agradecimento”.

“O Fitha é um fundo que reúne recursos oriundos de impostos gerados nos municípios, que de forma igualitária, retorna às prefeituras por meio da celebração de convênios com finalidade específica, não podendo ser aplicado em áreas que não sejam as demandas ligadas à infraestrutura”, explicou o diretor do DER.