A Prefeitura do Município de Pimenteiras do Oeste, através da Secretaria Municipal de Turismo (Semtur) em parceria com o governo de Estado, por meio da Superintendência Estadual de Turismo (Setur) realizou na manhã de terça-feira 21 a abertura do “Encontro de Fomento ao Turismo do Estado de Rondônia”.

Segundo o superintendente da Setur Gilvan José Pereira Júnior, o objetivo é montar estratégias para desenvolver o setor de turismo na região de Pimenteiras, em especial no Rio Guaporé, traçando metas para atender as necessidades de implantação legal e administrativa por parte das prefeituras do Cone Sul.

Como parte do processo de atualização do Mapa do Turismo Rondoniense e Brasileiro, a Superintendência Estadual de Turismo (Setur) iniciou as visitas de mobilização e sensibilização dos gestores municipais para adesão das cidades de Rondônia ao novo projeto. A proposta é identificar os destinos com potencial turístico no Estado e esclarecer as mudanças na lista de critérios obrigatórios para integrar o projeto.

Entre os compromissos e recomendações para a inclusão dos municípios na versão 2019, o Ministério do Turismo (Mtur) determinou a presença de um órgão responsável orçamento próprio destinado ao setor, necessidade de um conselho de turismo ativo, participação de uma instância de governança, além da existência de prestadores de serviços turísticos que estejam registrados.

Agências de viagem, organizadoras de eventos, parque temático, acompanhamento turístico, guia de turismo, meios de hospedagem e transportadoras estão entre as atividades assinaladas na Base de Cadastros Obrigatórios.

Segundo o secretário municipal de Turismo Elisan Gomes, Pimenteiras foi identificada como ponto turística. A ideia é que, conforme a política do governo federal haja um refinamento dos municípios que, de fato, apresentam potencial voltado ao setor a partir da inserção destas novas exigências.

“É importante que apenas os municípios que tenham vocação turística façam parte do Mapa. Dessa forma, conseguiremos disseminar e articular junto aos gestores municipais estratégias e políticas que fortaleçam as atividades do setor nestas cidades, promovendo o desenvolvimento regional do turismo no Estado”, afirma a vice-prefeita Valéria Garcia.

O encontro foi articulado por Nilton Gomes Cordeiro, secretário regional de Vilhena e representante do governador Marcos Rocha.