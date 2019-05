O corpo de Heitor Tassinassio Dutra, de dois anos, que morreu por volta das 18h30 de quinta-feira, 23, no município Cerejeiras, em acidente, está sendo velado na Capela Mortuária.

O sepultamento acontece hoje as 17 horas no cemitério local. Heitor era filho do Beto da oficina Fox, e neto de João Dutra do Lava Jato Brasil, pessoas conhecidas e queridas na cidade. Leia (AQUI).