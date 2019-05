Faleceu na manhã desta sexta-feira, 24, por volta das 10h30, o pioneiro vilhenense, Jaime Marcolino da Silva, de 87 anos.

O idoso sofria de insuficiência renal há mais de dois anos e estava debilitado. Porém, no último sábado, 18, Jaime passou mal em casa e foi levado para o hospital regional, onde ficou internado.

O pioneiro recebeu todos os cuidados médicos necessários, mas não resistiu e morreu nesta manhã.

Jaime nasceu no Estado de Alagoas, contudo, foi viver no Paraná com a família, e em 1978 chegou em Vilhena. Jaime foi um dos primeiros moradores do distrito de Boa Esperança, no município de Chupinguaia.

Todavia, com idade avançada retornou a Vilhena, onde passou os últimos sete anos de sua vida. Jaime deixa 10 filhos, 21 netos e 10 bisnetos.

O corpo do pioneiro será velado a partir das 14h00, de hoje na Capela Mortuária. O sepultamento acontece as 09h00 deste sábado, 25, no cemitério Cristo Rei.