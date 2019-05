Os Alunos do 1º Período do Curso Superior Tecnólogo em Gestão Ambiental do IFRO Campus Colorado do Oeste participam da 8ª Rondônia Rural Show em Ji-Paraná.

Sendo esta a maior feira de tecnologia e oportunidades dos negócios voltados ao agronegócio do Estado e região norte, realizada anualmente pelo Governo de Rondônia por meio da Secretaria de Estadual da Agricultura (SEAGRI).

Cerca de 10 Alunos participaram representando a turma na feira regional em 2019. Conta um dos Alunos que a inciativa partiu deles mesmo, ao qual visam ser de grande importância e contribuição técnica científica a participação de Acadêmicos de Gestão Ambiental nesta feira de negócios.

Donnyh Ferraz, relata que foi feita uma parceria com a EMATER do município ao qual disponibilizou o transporte para os alunos. “Estávamos sem transporte para ir ao evento, uma vez que solicitamos da escola e não conseguimos. Assim fizemos contato com a EMATER, ao qual solidariamente e prontamente nos disponibilizou 10 vagas no ônibus que levava produtores rurais para o evento.”