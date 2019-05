O Barcelona Futebol de Vilhena entra em campo neste sábado, 25, contra o Fast Clube- AM, às 19h00 (horário de Brasília), no estádio Colina, em Manaus, pela quarta rodada da Série-D do Campeonato Brasileiro.

O Índio do Norte é o terceiro colocado do grupo A-1 com quatro pontos e precisa da vitória para se manter vivo na classificação da segunda fase do campeonato nacional. Já Tricolor de Aço, é o vice-líder, com cinco pontos e um empate garante a equipe amazonense a sua colocação no grupo.

Para o duelo, Barcelona não contará com Xuxa, que se recupera de uma lesão na coxa e a outra dúvida é o atacante Kaiah, que sentiu um incomodo abdome, mas viajou com o grupo, e ficará em observação se entrara em campo antes da partida.