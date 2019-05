De 30 a 02 de junho acontece a “Festa do Peão Rodeio Show 2019” na Associação Municipal, em Cerejeiras.

A festa terá como atração rodeio profissional, pega do garote, shows com as bandas Garotos do Forró e Swing Universitário, além de contar com a participação dos locutores Marcos Vinicius, Carlos Louzada e Jeferson Costa “O Lobo das Arenas”.

O evento contará com praça de alimentação, parque de diversões e estandes de empresas convidadas.

Dando início as festividades, neste domingo 26 , a partir das 09h ocorrerá a tradicional cavalgada com premiação para a melhor comitiva. Após o percurso, haverá um saboroso almoço acompanhado de churrasco. No dia 30 de maio, inicia a competição do rodeio show profissional.

A festa terá o apoio da prefeitura municipal, e na abertura do evento será cobrado um quilo de alimento não perecivel, que se converterá em cestas básicas para instituições carentes da cidade.

Para mais informações entrar em contato através dos telefones 9 8126-6660/ 9 8140-2038.