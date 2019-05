O acidente aconteceu na manhã deste domingo, 26, na Avenida Sanches com a Rua 617, no Parque são Paulo, em Vilhena.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a condutora da motocicleta Honda Biz 110, de cor vermelha, placa NCS-8831/Vilhena, seguia pela Avenida Sanches, quando ao chegar no cruzamento com Rua 617, uma outra motocicleta Honda Biz 125, de cor vermelha, placa NCD-4055/Vilhena, teria invadido a pista contrário e com isso, causando a colisão.

No impacto, ambas condutoras sofreram lesões e foram socorridas por uma Unidade do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena.

A PM isolou o local para a Polícia Técnica Cientifica (Politec), depois registrou boletim de ocorrência na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp).