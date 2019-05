O roubo aconteceu na madrugada de quarta-feira, 22, na BR-364, em frente ao Frigorífico, em Vilhena.

Conforme o Boletim de Ocorrência (BO), a vítima relatou a polícia que havia estacionado a carreta Mercedes Benz, Axor 2644 de cor branca, placas NXS-9760/Cuiabá-MT, para dormir.

Algum tempo depois, foi surpreendido por dois homens que anunciaram o assalto. Segundo o motorista, descreveu que um dos bandidos era da cor parda, magro, e estava em posse de um revolver aparentando ser calibre 38.

Os ladrões mandaram que a vítima deitasse na cama do caminhão e em seguida cobriram sua cabeça. Segundo relatou caminhoneiro, havia um carro dando apoio aos criminosos, que poderia ser um Gol branco. Um dos homens conduziu o veículo por certo tempo até pararem em uma estrada sem asfalto e de mata fechada, retiraram o motorista e o levaram até ao carro que dava apoio e no local permaneceram por mais ou menos uma hora.

A vítima conta que ouviu os assaltantes comentando que erraram o caminho, e por esse motivo retornaram sentido Vilhena. O condutor relata que uma segunda parada foi realizada, no qual ficaram apenas um dos integrantes da quadrilha, o mesmo disse que o criminoso mantinha contato com outros membros da quadrilha e vez ou outra um carro aparecia para dar apoio.

O assaltante ordenou que a vítima dormisse, pois havia muito tempo ainda para liberá-lo. Porém, ao acordar notou que estava sozinho e numa estrada próxima a um motel e que logo depois pegou carona com um caminhoneiro que o levou até o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

No depoimento, o motorista ressalta que além do caminhão os bandidos subtraíram R$ 500,00 e um aparelho celular da marca Samsung j5 de cor branca, que foi usado pelos bandidos para mandar mensagens a empresa proprietária do veículo, no qual os ladrões se passaram pelo motorista.

A polícia localizou o cavalo mecânico na BR-364, na cidade de Jaci-Paraná. A carreta ainda não foi encontrada.

O assalto foi registrado pela vítima na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), de Vilhena.