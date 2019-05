Nesta segunda-feira, 27, produtores rurais do município de Corumbiara, entraram em contato com a redação do Extra de Rondônia, onde enviaram fotos e vídeos mostrando as péssimas condições da ponte sobre o rio Meré, na linha 165, Km 33 – no qual relatam que a mesma está prestes a desabar.

Com isso, os agricultores irão promover um protesto nesta terça-feira, 28, bloqueando a ponte, por ande passa a produção de várias fazendas e sítios da região, além de vários ônibus escolares que transportam estudantes para as escolas municipais e estaduais.

Entretanto, após matéria veiculada pelo Extra, na última quinta-feira, 23. Leia (AQUI), o deputado estadual Luizinho Goebel, garantiu que o Departamento de Estradas e Rodagens (DER) iria em breve promover os reparos necessários na ponte, além de cascalhar estradas da região. Leia (AQUI)

Contudo, cansados de esperar pela solução pacata das autoridades competentes, os produtores anunciaram que nesta terça-feira, 28, irão protestar bloqueando a ponte.

