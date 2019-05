As obras de asfalto nas avenidas Rondônia e Rio Grande do Norte começaram oficialmente na manhã desta segunda-feira, 27, em grande cerimônia com presença de diversas autoridades municipais e estaduais em Vilhena.

Avaliada em R$ 4,7 milhões, a obra envolverá asfalto, calçadas, sinalização, drenagem e equipamentos de acessibilidade. A empreiteira garante que entregará o serviço antes do prazo final, que é 15 de novembro.

“Esta é a primeira obra de muitas. Sabemos que é um sonho de muitos moradores e empresários. Agradeço a todos os envolvidos pois conseguimos iniciar essa grande obra em 10 meses de trabalho, mesmo as pessoas pedindo já há 15 anos. Tem muita coisa boa vindo por aí”, explicou o prefeito Eduardo Japonês.

Para o deputado estadual Luizinho, que também esteve presente no evento, a obra é uma conquista que demonstra força do prefeito Eduardo. “Em tão pouco tempo, o Japonês está conseguindo encarar e encontrar a solução para muitos problemas crônicos da cidade: a Casa de Apoio, a erosão do União, o laboratório do Regional, mais atendimentos nos postinhos e agora várias obras de asfalto. Isso mostra que Vilhena tem gestão. Isso mostra que agora vai!”, completou.

A OBRA

O serviço inclui, além do asfalto, calçadas, sinalização, drenagem e obras de acessibilidade. A data limite para conclusão é o dia 15 de novembro. O proprietário da Construvil, empresa ganhadora da licitação, contudo, garante que o asfalto já estará pronto até agosto e as demais benfeitorias serão concluídas em setembro ou outubro.

Com 12 metros de asfalto e 14,2 metros no total, incluindo as calçadas, a pavimentação da avenida Rondônia será um marco importante na cidade. Avaliada em R$ 4.766.655,88, a obra vai abranger a avenida Rondônia (da esquina com a avenida 1705 até a avenida Jô Sato) e a avenida Rio Grande do Norte (da avenida Presidente Nasser até a avenida Perimetral). No total são mais de 2,5 km de pavimentação, que irão circundar os cerca de 15 mil moradores do bairro Novo Tempo, Setor 19 e residencial Moriá com vias de asfalto para acesso rápido ao restante da cidade.