As exportações brasileiras de carne bovina seguem registrando volumes expressivos. No acumulado de janeiro a abril, foram embarcadas 537,88 mil toneladas de produtos de origem bovina, 11,73% acima da quantidade exportada no mesmo período de 2018, segundo dados da Secex.

Este também tem sido o segundo melhor ano da história, atrás apenas de 2007, quando 562,74 mil toneladas de carne haviam sido embarcadas de janeiro a abril. Esse cenário é resultado do baixo custo de produção nacional frente a importantes países, à qualidade da carne, ao dólar valorizado, mas, especialmente, à demanda asiática aquecida.

Especificamente em maio, as exportações brasileiras de carne bovina in natura fecharam a terceira semana em ritmo forte, somando 78,34 mil toneladas. A média diária do embarque está em 6,52 mil toneladas, acima das 5,22 mil toneladas de abril/19 e das 4,31 mil toneladas de maio/18.

Quanto aos preços, as escalas mais alongadas pressionaram as cotações. O Indicador ESALQ/B3 fechou em R$ 151,05 na quarta-feira 22, queda de 2,4% em relação à quarta anterior, 15.