Com a presença da população de Ariquemes, o deputado estadual Eyder Brasil (PSL) inaugurou no último domingo 26, o escritório parlamentar do Vale do Jamari. O escritório fica localizado na Avenida Vimbere, nº 2121, Setor 4, em Ariquemes. Além da população, jornalistas também se fizeram presente para entrevistar o parlamentar.

Durante a cerimonia de inauguração, Eyder Brasil discursou para os presentes. “Às vezes muitos não entendem, mas a inauguração deste escritório é materialização de um sonho, de uma semente plantada há tempos atrás. Eu sonho com dias melhores para o Estado de Rondônia, e hoje, é uma data muito especial. Com o escritório, eu torço que as demandas da população do Vale do Jamari sejam alcançadas”.

A população agradeceu o deputado pela iniciativa, tendo em vista que o escritório será o elo entre população e o parlamentar.