O crime aconteceu na tarde de domingo 26, na Rua 8518, no Bairro Assossete por volta das 06h30 em Vilhena.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima A.M.O, 38 anos, em contato com Polícia Militar (PM), relatou que saiu de sua residência e ao retornar no final da tarde, reparou que a porta da frente estava arrombada. Ao entrar no interior da casa, verificou que foi furtado um ventilador da marca Britânia e uma furadeira Philco.

A PM realizou buscas nas proximidades, mas o suspeito não foi localizado. O caso foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp).