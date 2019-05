Partidas eletrizantes movimentaram as primeiras rodadas do Campeonato Municipal de Futebol 7, no domingo, 26, no campo do “Verdão”, em Vilhena.

O evento esportivo realizado pela Liga de Futebol de Vilhena (LFV), em parceria com a Federação de Futebol do Estado de Rondônia de Futebol (FFER), promoveu oito confrontos emocionantes.

>>> Confira os resultados da 1ª rodada:

Império da Carne 3 x 0 Ramos Estofados

Shalh 51 3 x 3 Liverpool

Primos FC 1 X 1 Verdão

Escolinha Flamengo 1 x 1 Truck Center

ATFC 1 X 3 Cabofriense

Titanium 0 x 6 REC

Atlético Vilhena 2 x 5 Trator Campo

RB Vilhena 3 x 2 Águia Dourada