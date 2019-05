Por determinação da prefeita Lisete Marth (PV), homens e máquinas da Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) iniciaram a operação “Cidade Limpa”, tendo como primeiro bairro contemplado o Anchieta.

Para oferecer um ambiente limpo e agradável para a população, as equipes e máquinas estão realizando trabalhos patrolamento e recolhimentos de entulhos.

De acordo com o Secretário de Obras, Carlinhos Goebel, todos os moradores do bairro foram orientados pela prefeitura, através de avisos, a colocarem os entulhos nas ruas para serem recolhidos pelas equipes da limpeza durante a realização do mutirão. Após o serviço, os moradores que depositarem entulhos no local serão notificados e multados.

“Foi realizada toda divulgação, pedindo para que todos os entulhos fossem colocados na rua todos os entulhos agora, para que possamos recolher e deixar a rua limpa. Se após essa retirada que estamos fazendo, os moradores voltarem a jogar, serão então penalizados com multa. O fiscal vai ao local avaliar, fazer um cálculo e ver o preço para a prefeitura ir recolher os entulhos”, explicou.

A prefeita Lisete Marth enfatizou que a prefeitura não tem medido esforços para oferecer o melhor à população, e pede a colaboração de todos.

“Pedimos a colaboração da população, pois um dos maiores problemas que encontramos hoje é com entulho. Enquanto as nossas equipes estiverem passando, é o momento de colocar na rua todos os entulhos que estão nos seus quintais. Muitas vezes, depois de tudo limpo, algumas pessoas voltam a colocar esses entulhos nas vias; por isso tivemos a necessidade de tomar essa medida”, destacou a prefeita.