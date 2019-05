O presidente da Câmara de Vereadores, Ronildo Macedo (PV), prestigiou a entrega da ordem de serviço da prefeitura à empreiteira Construvil que fará a pavimentação asfáltica das avenidas Rondônia e Rio Grande do Norte, em Vilhena.

O evento, que aconteceu na própria Avenida Rondônia, na manhã desta segunda-feira, 27, reuniu centenas de pessoas.

Na oportunidade, Ronildo Macedo disse que ficou muito feliz e contente pelo início das obras. “Eu me lembrei que na campanha da última eleição, fomos muito cobrados pelo asfalto para a avenida Rondônia que nunca saía e que ficava só na promessa. Agora, com a administração do Eduardo Japonês, os moradores e empresários terão essa tão sonhada obra realizada”, afirmou.

A obra de asfaltamento da avenida Rondônia vivia um imbróglio desde o final da gestão Marlon Donadon, passando por Rover e Rosani, e nunca foi sequer iniciada.

“Sabemos que não foi culpa dessa legislatura da Câmara de Vereadores, que sempre analisou e votou os repasses para as obras com rapidez, mas a verdade é que estamos contentes com o empenho do secretário de planejamento, Ricardo Zancan, e todos os envolvidos. E, ainda, mais felizes, pois a Construvil disse que tentará entregar a obra antes do prazo”, finalizou.