Por unanimidade, a Câmara de Vilhena aprovou, na última sessão ordinária, dois requerimentos apresentados pelo vereador Carlos Suchi (Podemos) direcionados à Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas).

Através da propositura 023/2019, ele requereu ao prefeito Eduardo Japonês (PV) cronograma com os critérios necessários para o fornecimento de cestas básicas oferecidas pela Semas, no período de 1º de janeiro a 20 de maio de 2019, como também um relatório informando quantos atendimentos foram feitos pela pasta.

No segundo requerimento, de número 024/2019, o parlamentar solicita ao mandatário que envie cronograma de passagens terrestres fornecidas pela mesma secretaria, no período de 1º de janeiro a 20 de maio de 2019, que são destinadas para atender as pessoas carentes que necessitam dessas passagens para se deslocarem a outros municípios.

Ouvido pelo Extra de Rondônia, Suchi, como é conhecido, disse que a finalidade dos requerimentos é responder aos questionamentos feitos pela comunidade com relação aos assuntos.

“Muitas pessoas têm me procurado informando que não estão conseguindo pegar cestas básicas e que não está tendo passagens na Semas. É nesse sentido que fiz esse procedimento, para ter conhecimento da distribuição de cestas ou dos motivos de não estar tendo as passagens, se não há contrato com empresa para o fornecimento de passagens para as pessoas carentes do município. Vamos verificar para saber qual é o parecer deles”, disse o vereador.

O OUTRO LADO

A equipe técnica da Semas, através da assessoria, enviou a seguinte explicação à redação do Extra de Rondônia:

“As cestas básicas e o passagens são benefícios eventuais amparado pelo lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) nº 8.742/93 e regimentado pela lei municipal nº 4.910/2018. Estes benefícios são concedidos de acordo com o grau de complexidade da situação de vulnerabilidade social e risco pessoal das famílias ou individuo identificado no atendimento do serviço realizado pelo Assistente Social da Semas. O cidadão que necessita desses benefícios, deve comparecer ao Cras ou Semas e passar por um atendimento com o profissional do serviço social”.