Onda de criminalidade aumentou no município de Vilhena e está assustando a população. Dezenas de casos de roubos e furtos são registrados diariamente na delegacia de Polícia Civil.

Marginais estão agindo em plena luz do dia a mão armada, usam faca, revolver, e até pedaços de madeiras para intimidar as vítimas que ficam encurraladas e não tem outra alternativa a não ser entregar seus pertences aos ladrões, que as vezes ainda fogem dando risada da vítima.

Furto bastante inusitado aconteceu na noite de domingo, 23, no parque ecológico em Vilhena.

O funcionário do parque narra que percebeu que o nível de água do lago tinha diminuído e numa breve investigação constatou que o limitador de água (instalado dentro da água) e os canos que levavam água do rio para o lago tinha sido roubado.

A polícia ainda não tem nenhuma pista de quem tenha sido o autor do crime.

Tentativa de roubo foi registrada, em Vilhena.

Segundo o depoimento da vítima, o caso aconteceu próximo das 23h quando o suspeito pulou o muro e entrou numa casa, localizada no bairro Cidade Verde ll.

O ladrão não conseguiu abrir a janela, com isso, o criminoso seguiu pela área da frente da casa, porém, foi surpreendido pelos cachorros da residência que o atacaram, o bandido saiu correndo e durante a fuga acabou deixando para trás um par de chinelos de cor escura.

A suspeita é de que o marginal tenha se escondido em um terreno baldio, levando em consideração que os cachorros não paravam de latir.

Outro caso, segundo Boletim de Ocorrência (BO) aconteceu na tarde de segunda-feira 27, próximo ao bairro Barão do Melgaço I.

A vítima conta que saiu para trabalhar na parte da manhã e retornou por volta das 13h30, assim que entrou em sua casa percebeu que a mesma estava toda revirada. A suspeita é de que tenham entrado pela janela do banheiro, tendo em vista que a mesma não possui grades.

Do local o ladrão subtraiu cerca de R$ 100,00 – que estava guardado no armário, fora isso, a vítima não deu falta de nenhum outro objeto e que também não tem nenhuma suspeita de quem possa ter invadido sua casa para furtar.

Já na madrugada desta terça-feira, 28, outro roubo foi registrado, na Avenida Marechal Rondon, próximo a loja Alvorada.

A vítima disse a polícia que caminhava pela avenida sentido sua casa quando notou dois homens, cada um em uma bicicleta, se aproximaram e o abordaram, um deles portava uma arma aparentemente revólver calibre 38, anunciando o assalto.

Os bandidos levaram um aparelho celular LG, cujo modelo não foi precisamente identificado pela vítima e R$ 50,00 em dinheiro que estavam dentro de uma pochete que também levada. Após pegar os pertences da vítima, a dupla fugiu em direção ao bairro 5º Bec.

A vítima só conseguiu identificar com mais detalhes um dos assaltantes, sendo: o que empunhava a arma, no qual segundo relato, era um rapaz moreno, estatura mediana, rosto fino e magro, usando camiseta e bermuda bege, aparentando ter 18 anos.

No mesmo período a Polícia Militar atendeu um chamado, onde a vítima contou que sua bicicleta da marca Cairu foi roubada. O fato aconteceu na Avenida Celso Mazutti no bairro Bodanese, próximo a Trator Maq.

A vítima relatou aos militares que estava voltando para casa quando um homem se aproximou, inicialmente fazendo perguntas sobre a bicicleta até perceber que não havia movimentação alguma na rua, então derrubou a vítima e fugiu com veículo.

Durante o registro da ocorrência, a vítima descreveu que o assaltante era moreno, aproximadamente 1,70 de altura, tinha uma cicatriz do lado direito do rosto e estava usando uma bermuda de cor verde e camiseta branca com listras pretas.