De 30 a 02 de junho acontece a “Festa do Peão Rodeio Show 2019” na Associação Municipal, em Cerejeiras. O evento contará com praça de alimentação, parque de diversões e estandes de empresas convidadas.

A festa terá como atração rodeio profissional, pega do garote, shows com as bandas Garotos do Forró e Swing Universitário, além de contar com a participação dos locutores Marcos Vinicius, Carlos Louzada e Jeferson Costa “O Lobo das Arenas”.

E tem mais, na abertura do evento será cobrado um quilo de alimento não perecível, que se converterá em cestas básicas para instituições carentes da cidade.

Marcando o inicio da festa no último domingo 26, ocorreu a cavalgada com o tradicional almoço acompanhado de churrasco e queima do alho. Confira o vídeo.

