Desde que assumiu seu cargo como deputada estadual, ainda no primeiro mandato, Rosangela Donadon (PDT) buscou priorizar os investimentos nas cidades do Cone Sul do Estado, que pudessem atender a população em geral.

Para Corumbiara, a parlamentar destinou mais de R$ 500 mil, para atender as principais necessidades do município.

A cidade recebeu uma ambulância modelo SAMU, no valor de R$ 150 mil, além de entregar 117 kits para gestantes. Porém esses recursos só foram concretizados porque foram adquiridos diretamente pelo Estado.

Rosangela lamenta, pois por falta de documentações municipais, as emendas foram perdidas e a população deixou de ser beneficiada com mais R$ 400 mil em recursos.

“Fiz um compromisso com a população e fiz a minha parte. Cumpri com a minha palavra; destinei o recurso assim como fiz com os outros seis municípios da nossa região. Tenho certeza que as emendas seriam de grande valor para a população, mas infelizmente por falta de documentação necessárias acabamos perdendo todas as emendas”, desabafou a parlamentar.

O recurso ficou disponível até os últimos dias para que o município pudesse apresentar as documentações. “Fiz um compromisso com a população e não podia retirar o recurso e destinar para outros municípios; infelizmente as emendas ficaram disponível até prazo final e acabamos perdendo”, lamentou Rosangela.

Dentre os recursos cancelados, estão:

** R$ 50 mil para atender a prefeitura, na área esportiva, com a aquisição de materiais esportivos, contendo vestimentas e outros materiais.

** R$ 150 mil que seriam destinados para reforma e ampliação da Feira Municipal dos Pequenos Agricultores Familiares, um pedido feito à deputada pelos feirantes.

** R$ 200 mil para aquisição de medicamentos e materiais pensos para atender a unidade municipal de saúde.

** R$ 80 mil, através de convênio por meio do Departamento de Estradas de Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos do estado de Rondônia (DER/RO) para construção de um Poço Artesiano para atender a comunidade no Distrito de Vitória da União.