Celebrado no dia 24 de maio, o Dia Nacional do Café homenageia o produto mais famoso na mesa dos brasileiros e a segunda bebida mais consumida, atrás somente da água.

O Brasil é o segundo maior consumidor no mundo com 21 milhões de sacas por ano, atrás apenas dos Estados Unidos. Cada pessoa consome 839 xícaras de café por ano e o investimento chega a R$ 113,00 segundo dados da Euromonitor Internacional.

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic), aproximadamente 9 em cada 10 brasileiros com mais de 15 anos consomem café, seja puro, com leite, expresso, carioca ou americano. A bebida que era considerada de pessoas “velhas”, atualmente já atraiu o paladar de todas as idades.

O perfil dos apaixonados pelo produto passou por transformações, agora se destaca a faixa etária entre 16 e 25 anos. O tradicional café em pó ainda é o responsável por 81% do produto consumido no país. Já o grão torrado, vem em seguida, com 18%. As cápsulas representam somente 1% das vendas anuais.

BENEFÍCIOS

Há quem diga que não dá para viver sem esse produto tão gostoso. A cafeína existente na sua composição colabora com o funcionamento cognitivo geral, estimula o metabolismo e melhora o humor ao liberar a “substância do prazer” (dopamina).

O café também reduz as chances de desenvolver várias doenças associadas à demência, Alzheimer, diabetes tipo dois, Parkinson, risco de vários tipos de câncer, cirrose e ainda colabora com a limpeza do organismo por ser diurético.

A nutricionista, Michele Jota, explica que “as substâncias presentes no café são responsáveis pelo aumento da imunidade e redução de radicais livres prevenindo o envelhecimento”. E dá um alerta sobre a quantidade “como tudo na vida a diferença entre o antídoto e o veneno, está na dose, por isso consuma com moderação”.