Na madrugada desta quarta-feira, 29, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e militares do Exército Brasileiro (EB) realizaram fiscalizações em conjunto no entroncamento entre a BR-364 e a BR-425, distante cerca de 200 quilômetros do centro urbano da capital rondoniense.

Às 2h50, durante abordagem a um veículo que seguia do Acre até a cidade de Rolim de Moura/RO, foi verificado, através de contato com seu proprietário, que o condutor abordado havia praticado o delito de estelionato, considerando que adquiriu o carro fornecendo nome falso e efetuando o pagamento com um cheque sem fundos.

Aproximadamente 1 hora após a primeira ocorrência, as equipes deram ordem de parada a um automóvel e encontraram no porta-malas inúmeros sacos plásticos pretos, contendo partes de uma motocicleta. Feita a checagem aos sistemas, utilizando-se dos números do chassi e do motor, foi constatado que a motocicleta era roubada.

Por fim, às 4h55, já em atividade desempenhada somente pelos agentes federais, mais um veículo com restrição de roubo/furto foi flagrado. O motorista não conseguiu comprovar aos agentes que era o proprietário do veículo.

Diante dos fatos, os homens foram presos por praticarem os delitos de estelionato e receptação, respectivamente previstos nos artigos 171 e 180 do Código Penal, sendo, em seguida, encaminhados à Polícia Civil.