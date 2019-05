O deputado estadual Francisco Mende de Sá Barreto Coutinho, popular “ Chiquinho da Emater” (PSB), em nota, lamentou a morte do engenheiro civil Antonio Carlos Duran, ocorrido nesta quinta-feira, 30.

Duram, como era conhecido estava com problemas de saúde que se agravaram e foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Regional de Vilhena, não resistindo morreu nesta quinta.

>>>>>Leia a nota na íntegra

Com profundo pesar, o deputado estadual Chiquinho da Emater lamenta a perda irreparável do engenheiro civil Antônio Carlos Duran, profissional que prestou relevantes serviços para prefeituras do Sul de Rondônia. Neste momento de dor, o parlamentar e sua equipe expressam condolências à família e rogam para que o Pai Celestial o receba em sua Moradia com todas as bençãos divinas.